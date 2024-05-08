"Памяти вечный огонь" - выставка в Национальной библиотеке, приуроченная ко Дню Победы и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

"Памяти вечный огонь". Проект под таким названием "запылал" в главной библиотеке страны. Премьера приурочена ко Дню Победы и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Формат - разноплановый. К просмотру - книжные, документальные и изобразительные материалы о вкладе белорусов (и всего советского) народа в освобождение страны. Акцент выставки - на очерках о подвиге медицинских работников на фронтах. Также запланированы показы тематических военных фильмов.