"Памяти вечный огонь" - выставка в Национальной библиотеке, приуроченная ко Дню Победы и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
"Памяти вечный огонь". Проект под таким названием "запылал" в главной библиотеке страны. Премьера приурочена ко Дню Победы и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Формат - разноплановый. К просмотру - книжные, документальные и изобразительные материалы о вкладе белорусов (и всего советского) народа в освобождение страны. Акцент выставки - на очерках о подвиге медицинских работников на фронтах. Также запланированы показы тематических военных фильмов.
Проект продлится до ноября этого года. Подробная информация - на официальном сайте Национальной библиотеки Беларуси.