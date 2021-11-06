Памятная акция прошла на месте захоронения жертв концлагеря "Дрозды"

Символы жизни - деревья и кустарники высадили сегодня в память о жертвах концлагеря "Дрозды". Он был создан в июле 1941. Акция прошла в преддверии Международного дня против фашизма, расизма и антисемитизма. Сперва участники почтили память минутой молчания и возложили цветы к братской могиле. А после посадили на месте большой трагедии сосны и плакучие березы как символ продолжения жизни под мирным небом и на мирной земле.



Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного возрождения:

Здесь люди просто находились на открытом воздухе. Тогда была жара, это было лето 1941. Люди находились под солнцем. Им не давали ни воды, ни есть. Им не оказывали медпомощь. Люди просто умирали. Их не надо было даже расстреливать. Это говорит о том, что нацисты изначально ставили вопрос об уничтожение населения нашей страны и Советского Союза в целом.



Сергей Хмарук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Первый концлагерь был на территории Беларуси. 100 тысяч красноармейцев и порядка 40 тысяч гражданского населения находились в этом концлагере. За 3 месяца были уничтожены 10 тысяч человек. Могила 400 метров длиной. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту геноцида белорусского народа. В ходе расследования прокурорами выявляются неизвестные захоронения, которые после исследования должны быть поставлены на учет. Они должны быть облагорожены, обозначены как места памяти, места поклонения.



Благоустройства захоронений будут продолжены и в следующем году. Тогда запланирован целый ряд памятных акций и мероприятий. Землю с этого места в ближайшее время передадут в крипту Всехсвятского храма.