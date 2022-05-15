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Памятник единственному выжившему жителю Хатыни открыли в Логойске
Факт
Пока на Западе сносят памятники советским солдатам, Беларусь бережет историческую память и не дает предать забвению трагедии и подвиги прошлого. Накануне на городском кладбище Логойска открыли памятник на месте захоронения единственного выжившего взрослого жителя Хатыни Иосифа Каминского.
22 марта 1943-го он остался один без своей семьи и деревни, которую стерли с лица земли немецко-фашистские захватчики.
Память об этом должна передаваться из поколения в поколение. С инициативой благоустройства захоронения Иосифа Каминского выступила компания "Белтаможсервис".
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