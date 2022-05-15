Памятник единственному выжившему жителю Хатыни открыли в Логойске

Пока на Западе сносят памятники советским солдатам, Беларусь бережет историческую память и не дает предать забвению трагедии и подвиги прошлого. Накануне на городском кладбище Логойска открыли памятник на месте захоронения единственного выжившего взрослого жителя Хатыни Иосифа Каминского.



22 марта 1943-го он остался один без своей семьи и деревни, которую стерли с лица земли немецко-фашистские захватчики.

Память об этом должна передаваться из поколения в поколение. С инициативой благоустройства захоронения Иосифа Каминского выступила компания "Белтаможсервис".