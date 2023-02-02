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Народный памятник в честь предков-победителей появится в Бресте

Памятный знак в виде фронтового треугольника появится в Бресте. Это часть проекта "Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям". Проект реализует благотворительный фонд паралимпийца Алексея Талая.

В Брестской крепости общественный деятель подписал протокол о сотрудничестве и возведении знака. Сначала организуют сбор монет: их добавят в сплав символа. И первые советские монеты для проекта передал ветеран Великой Отечественной Александр Григорьев. В годы войны оккупанты лишили жизни его маленькую сестру. После этого 13-летний парень отправился в партизанский отряд защищать Родину.

Это наш общенациональный проект, и важность этого события в том, что каждый имеет возможность поучаствовать: кто-то копеечкой, кто-то рублем. Брестская крепость - здесь стояли насмерть наши дедушки. И мы обязательно должны быть их достойными продолжателями.
Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда
Для меня это важно, потому что это наследие нашей страны. Это события, которые произошли в нашей стране. И несмотря на то, какие отрицательные эмоции они вызывают - страх, ужас, мы должны помнить о них и чтить память тех людей, которые ценой своей жизни дали нам свободу.
Софья Колесникович, учащаяся лицея № 1 г. Бреста

Новый памятный знак установят на одной из центральных улиц Бреста. И еще один символ благотворительного проекта появится в Москве.

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