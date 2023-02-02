Народный памятник в честь предков-победителей появится в Бресте

Для меня это важно, потому что это наследие нашей страны. Это события, которые произошли в нашей стране. И несмотря на то, какие отрицательные эмоции они вызывают - страх, ужас, мы должны помнить о них и чтить память тех людей, которые ценой своей жизни дали нам свободу.

Софья Колесникович, учащаяся лицея № 1 г. Бреста