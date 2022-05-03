Памятник первому Патриаршему Экзарху Беларуси митрополиту Филарету открыли в Минске - участие в церемонии принял Президент Беларуси

В Минске возле Свято-Духова кафедрального собора сегодня открыли памятник первому Патриаршему Экзарху Беларуси митрополиту Филарету. Участие в торжественной церемонии принял белорусский Президент.



Александр Лукашенко называл владыку мерилом нравственности и совестью нации. Он возглавлял Белорусскую православную церковь более 20 лет. Архипастырское служение почетного Патриаршего Экзарха совпало с эпохой становления независимого белорусского государства. Именно при участии митрополита Филарета в нашей стране началось возрождение духовной жизни: открывались новые епархии, приходы, храмы и монастыри. Деятельность владыки Филарета получила широкую известность не только в Беларуси, но и за ее пределами.



По благословению Патриаршего Экзарха была воссоздана святыня Беларуси - Крест преподобной Евфросинии Полоцкой, начал функционировать уникальный социальный проект Белорусской православной церкви - Дом милосердия. Светлая память о митрополите Филарете навсегда сохранится в сердцах людей и в истории Беларуси.



С места открытия памятника владыке репортаж Илоны Красутской. Человек безграничной веры и мудрости, большую часть своей жизни он отдал белорусской земле, которую полюбил всей душой. При этом он не был белорусом. Москвич, потомственный дворянин. Малоизвестный факт: когда владыка Филарет приехал со служением в нашу страну, первое, что он делает, - берет уроки белорусской истории и белорусского языка. И так во всем. Никогда не навязывал свое видение и с уважением относился к истории нашего народа.





Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет ушел из жизни в 2021 году

Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет ушел в прошлом году на 86-м году жизни. Теперь в бронзе на постаменте из гранита высотой 4 метра. Под стать величию личности владыки Филарета. Он словно, как и раньше, благословляет всех, кто идет в храм.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Увековечить память владыки было поручениемПрезидента Беларуси. Конкурс на создание памятника митрополиту Филарету был объявлен в июне прошлого года. Участвовали более десятка проектов. В итоге выбрали авторский коллектив под руководством Андрея Хотяновского. Мы его больше знаем как автора тех самых статуэток для "Телевершины". Своей силой веры Филарет на протяжении 40 лет священного служения делился с белорусами. И этот вклад трудно переоценить: множились епархии, общины, возродилась традиция монашества, строились воскресные школы, духовные училища. Все это почти из ничего из эпохи атеизма поднимал митрополит Филарет под патронажем суверенного государства.

Мария Нецветаева, начальник управления профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Глава государства с особой теплотой относился к владыке: каждый год поздравлял с днем рождения, они часто встречались лично. Сегодня в такой торжественный момент Президент снова рядом. В руках так любимый владыкой букет белых роз.

Александр Лукашенко неоднократно рассказывал, что многолетняя дружба с митрополитом и взаимное уважение стали для него мощной духовной опорой. Почетный Экзарх имеет бесчисленное количество благодарностей и наград. Кроме звезды Героя Беларуси, он обладатель ордена и медали Франциска Скорины, ордена Почета. И вместе с государством основал светскую премию "За духовное возрождение". Совпадение ли, но в прошлом году именно в день вручения премии 12 января мы узнали, что владыки с нами больше нет. Сегодня здесь, в Минске, находятся родственники владыки Филарета. В этот знаковый день они, безусловно, переживают особые чувства.

Президент Беларуси зажег свечу в память о Филарете