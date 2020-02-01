Памятник Советскому солдату - новый символ боевых сражений в "Долине смерти"

Почти полтора миллиона погибших, умерших от ранений и попавших в плен. Ржевская битва - одна из самых кровавых в истории Великой Отечественной войны. Сражения имели огромное значение для Красной армии. Победа советских войск под Ржевом стала коренным переломом в Великой Отечественной. В память о тех, кто не вернулся с поля боя, в деревне Хорошево, прошла финальная сборка памятника Советскому солдату - центральной фигуры Ржевского мемориала. Торжественное открытие состоится в день 75-летия Великой Победы.

Чьи образы вдохновили автора скульптуры? И почему ржевские поля называли "Долиной смерти"? История битвы, которая длилась 13 месяцев, – в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.





Памятник станет ключевой фигурой Ржевского мемориала

Авторы проекта - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин с замиранием сердца следят за установкой скульптуры Советскому солдату. Памятник станет ключевой фигурой Ржевского мемориала. 25-метровую бронзовую скульптуру установили на 10-метровый насыпной курган, чтобы было видно за десятки километров.

Перед тем, как начать строительство Ржевского мемориала, здесь провели серьезную работу по разминированию

На 4-х гектарах было найдено более 500 взрывоопасных предметов. Это ручные гранаты, противопехотные мины, артиллерийские снаряды. И это при том, что десятки лет эти поля вспахивались.

Поля под Ржевом называли "Долиной смерти"

Тела погибших солдат просто не успевали выносить с поля боя, и они лежали друг на друге. Потери были колоссальные. За 13 месяцев сражений Красная армия потеряла более 400 тысяч человек. И это только военные. А если взять мирных жителей, которые оказались в оккупации, раненых и попавших в плен, то это более миллиона человек.

Иван Кладкевич, участник боев на Ржевско-Вяземском направлении:

"Ржевом более 40 захоронений. А сколько лежит там людей. Кто говорит, что погибло 2 миллиона, кто говорит - полтора миллиона. А точно никто не знает. Об этом нужно помнить, и мы помним. И этот величественный памятник о тех, кто здесь лежит, и тех, кто дожил до сегодняшнего дня".

Лицо Советского солдата - собирательный образ. По словам автора, здесь есть черты: белорусов, русских, украинцев, казахов, узбеков, таджиков – всех тех, кто сражался на этой земле. Поэтому, не случайно фигуру воина в небо уносит журавлиный клин, как символ всех погибших душ.

Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства:

"Это собирательный образ молодого человека, тех ребят 19-20 лет, которые здесь воевали. Я думаю, что он похож на всех отцов, на всех дедов, которые здесь воевали, это собирательный образ и скульптору удалось это передать".



Ржевский мемориал - проект Союзного государства