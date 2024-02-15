Памятник воинам-интернационалистам открыли в Хотимске

Своих сослуживцев вспоминаю, тех ребят, кого уже нет. А нет уже многих. Кто там не был - пускай об этом знает и помнит. А кто был - этого никогда не забудет.

Игорь Глухов, председатель Хотимской районной организации ветеранов войны в Афганистане