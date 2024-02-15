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Памятник воинам-интернационалистам открыли в Хотимске
Сегодня памятник землякам, воинам-интернационалистам торжественно открыли в Хотимске. На обелиске - имена и фамилии тех, кто удостоен орденов Красной звезды посмертно, и тех, кто достойно выполнил свой долг. Их память минутой молчания почтили представители общественных организаций, совета ветеранов и молодежь.
Своих сослуживцев вспоминаю, тех ребят, кого уже нет. А нет уже многих. Кто там не был - пускай об этом знает и помнит. А кто был - этого никогда не забудет.
Страшно говорить, что пришлось пережить тем, кто столкнулся с войной. Война никогда не приносила ничего хорошего. Война - это всегда страдания, разрушения, и война - это всегда смерть. И я думаю, что долг нашего поколения, долг молодежи - не допустить войны.
Главное - все делать для того, чтобы Родина была крепче, укрепляя, а точнее, сохраняя и наращивая мощный фундамент, который заложили для нас прошлые поколения - ратный, трудовой, на основе того, что за нас никто ничего не сделает.
Памятник установили на берегу реки. Уже в этом году рядом с ним появится музей военной техники под открытым небом.
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