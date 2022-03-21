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Памятник "Живая память благодарных поколений" установят в парке Победы ко Дню Независимости
Состоять скульптура "Живая память благодарных поколений" будет из двух частей. Листы-треугольники времен Великой Отечественной войны как символ прошлого и дерево из современности. Автор проекта - скульптор Владимир Слободчиков. Памятник станет всенародным. В его создании может принять участие каждый. Для этого необходимо к 9 мая принести в Музей истории Великой Отечественной войны советские монеты, которые сохранились до этого времени. Они станут единственным сплавом в памятном знаке. На данный момент их собрано свыше 19 тысяч. Также объявлен благотворительный сбор средств на новый памятник.
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