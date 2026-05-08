Памятный знак участникам Минского подполья открыли в сквере 80-летия Победы

Памятный знак, посвященный участникам Минского подполья, появился в белорусской столице. Объект торжественно открыли члены Совета Республики во главе с председателем.

Героическая борьба

Памятный знак участникам Минского подполья разместился в сквере 80-летия Победы недалеко от станции метро "Фрунзенская". Новый объект посвящен одному из крупнейших подпольных движений в Европе. В нем состояло около 9 тыс. человек. Участники вели антифашистскую борьбу и помогали партизанам.

Всего в период оккупации было сформировано более 50 подпольных групп из работников железной дороги, завода имени Мясникова, студентов и преподавателей.

В 2025 году был объявлен конкурс на лучший эскиз памятного знака. По итогам авторами стали Сергей Логвин и Анастасия Сипач. Заказчиком выступил Белорусский культурный центр духовного возрождения.

Анастасия Сипач, студентка БГАИ:

"Мы лепим не просто портрет, мы лепим состояние человека, то есть образ его, чтобы это не было просто фигурка, чтобы это был знак какой-то, чтобы трогал людей, чтобы ты на него смотрел и мог тоже произвести какую-то самостоятельную эмоцию".

"В то время как отдельные страны Запада до сих пор ведут борьбу со своей историей, кстати, с подвигом собственных народов, в Республике Беларусь давно и устойчиво продолжается работа по увековечению и мемориализации наших героев. Это собирательный образ всех тех людей, которые перенесли ужасные испытания и муки для того, чтобы, конечно, наша страна была такой, которой она есть сейчас", - отметил Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.