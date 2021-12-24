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Памятную галерею Института национальной безопасности Беларуси пополнила мемориальная доска
Институт национальной безопасности Беларуси увековечил память героев-разведчиков, которые в годы Великой Отечественной войны выявляли и обезвреживали диверсантов. Памятную галерею института пополнила мемориальная доска - на ней имена 18 Героев Советского Союза. В торжественном открытии принял участие председатель КГБИван Тертель. В своем обращении к курсантам он подчеркнул важность сохранения исторической правды в условиях формирования новой картины мира. Имена на мемориальной доске -пример отваги и мужества как для курсантов, так и тех, кто сегодня стоит на страже национальной безопасности.
Сегодня Институт нацбезопасности для сотрудников комитета - своеобразное место силы. Там также находится монументальная композиция "Щит Отечества", которая была открыта к 95-летиюорганов госбезопасности, а также мемориальная доска памяти легендарных земляков-разведчиков.
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