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Памятную галерею Института национальной безопасности Беларуси пополнила мемориальная доска с именами 18 Героев Советского Союза
Память героев-разведчиков, которые в годы Великой Отечественной выявляли и обезвреживали диверсантов, увековечил Институт национальной безопасности Беларуси. Памятную галерею института пополнила мемориальная доска - на ней имена 18 Героев Советского Союза. Участие в торжественном открытии принял председатель КГБ Беларуси Иван Тертель. На открытии побывали корреспонденты "Беларусь 1".
Территория памяти
Борьба с разведывательно-подрывной деятельностью, антисоветскими заговорами и многочисленными бандами - героическая летопись чекистов в годы Великой Отечественной - пример мужества и героизма для всех, кто сейчас в мирное время стоит на стаже национальной безопасности. Сохранению исторической правды - роль особая. Поэтому в праздничные даты уже традиция - наполнять галерею памяти новыми именами.
В этом году институт отмечает свое 75-летие. Лучшего примера мужества, преданности Родине, долгу, как период Великой Отечественной войны, не найти. Это бойцы спецгруппы, спецотрядов, которые, не жалея жизней, совершили подвиг на белорусской земле.
Сохранить историческую правду
В золотой книге - 18 имен Героев Советского Союза.
Помнит наше поколение и "партизана первого часа войны" - так называли главу первого партизанского отряда Василия Коржа. В тылу врага сотрудник НКВД пробыл 1119 дней.
Отдельное место в летописи - партизанской бригаде "Неуловимые" под руководством Михаила Прудникова. В конце июля - начале августа 1942-го в районе дислокации "Неуловимых" было проведено как минимум три карательных акции. Партизанская бригада объединила сразу 16 действующих отрядов. Это более 2,5 тысячи человек. Обширная сеть разведчиков, агентов.
В годы войны оперативными группами НКВД-НКГБ БССР выявлено и обезврежено 22 разведывательно-диверсионные школы Абвера, 36 резидентур и свыше 6,5 тысячи агентов немецкой разведки.
Большинство проведенных диверсий, боевых операций и сегодня остаются под грифом "секретно". В вооруженной схватке с фашистами - сотни погибших сотрудников госбезопасности. Многие признаны пропавшими без вести. Их подвиг помнят и чтут, сохраняя в мемориалах, памятных знаках, монументах и документальных фильмах.
Ко Дню сотрудников органов государственной безопасности Белтелерадиокомпания выпустила в эфир проект "Тайные тропы войны". Он доступен на сайте и YouTube-канале.
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