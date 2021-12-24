Памятную галерею Института национальной безопасности Беларуси пополнила мемориальная доска с именами 18 Героев Советского Союза

Память героев-разведчиков, которые в годы Великой Отечественной выявляли и обезвреживали диверсантов, увековечил Институт национальной безопасности Беларуси. Памятную галерею института пополнила мемориальная доска - на ней имена 18 Героев Советского Союза. Участие в торжественном открытии принял председатель КГБ Беларуси Иван Тертель. На открытии побывали корреспонденты "Беларусь 1".

Территория памяти

Борьба с разведывательно-подрывной деятельностью, антисоветскими заговорами и многочисленными бандами - героическая летопись чекистов в годы Великой Отечественной - пример мужества и героизма для всех, кто сейчас в мирное время стоит на стаже национальной безопасности. Сохранению исторической правды - роль особая. Поэтому в праздничные даты уже традиция - наполнять галерею памяти новыми именами.

В этом году институт отмечает свое 75-летие. Лучшего примера мужества, преданности Родине, долгу, как период Великой Отечественной войны, не найти. Это бойцы спецгруппы, спецотрядов, которые, не жалея жизней, совершили подвиг на белорусской земле. Геннадий Краско, замначальника Института национальной безопасности Беларуси

Сохранить историческую правду

В золотой книге - 18 имен Героев Советского Союза.

Помнит наше поколение и "партизана первого часа войны" - так называли главу первого партизанского отряда Василия Коржа. В тылу врага сотрудник НКВД пробыл 1119 дней.

Отдельное место в летописи - партизанской бригаде "Неуловимые" под руководством Михаила Прудникова. В конце июля - начале августа 1942-го в районе дислокации "Неуловимых" было проведено как минимум три карательных акции. Партизанская бригада объединила сразу 16 действующих отрядов. Это более 2,5 тысячи человек. Обширная сеть разведчиков, агентов.

В годы войны оперативными группами НКВД-НКГБ БССР выявлено и обезврежено 22 разведывательно-диверсионные школы Абвера, 36 резидентур и свыше 6,5 тысячи агентов немецкой разведки.

Большинство проведенных диверсий, боевых операций и сегодня остаются под грифом "секретно". В вооруженной схватке с фашистами - сотни погибших сотрудников госбезопасности. Многие признаны пропавшими без вести. Их подвиг помнят и чтут, сохраняя в мемориалах, памятных знаках, монументах и документальных фильмах.