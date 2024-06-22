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Памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны, прошли в большинстве стран СНГ
Россия отметила День памяти и скорби
Памятные мероприятия, приуроченные к годовщине нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, прошли в большинстве стран СНГ. В центре Москвы - на Поклонной горе - прошла акция, участники которой (в том числе ветераны, почетные гости и волонтеры) зажгли свечи, чтобы почтить погибших в годы войны.
Набережную в российской столице озарил свет 1418 свечей - по количеству дней Великой Отечественной.
Казахстан помнит героев
В Казахстане прошли молебны в память о тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной. 1 млн 200 тыс. жителей республики встали в те годы в ряды Красной армии, и половина из них не вернулась домой. Во многих церквях страны героев, защитивших наши жизнь и свободу, почтили памятными службами.
Азербайджан чтит память героев и жертв войны
Акция "Свеча памяти" прошла в Баку. 300 тыс. жителей Азербайджана сражались против нацизма на фронтах Великой Отечественной, каждый десятый из них погиб. Память о героях той войны, какой бы национальности они не были, свято хранят в Азербайджане.
Молдова отметила скорбную годовщину начала войны
Для жителей Молдовы участие в мероприятиях, приуроченных к дате 22 июня, стало еще и способом выразить свой протест против реабилитации предателей Родины и забвения властями страны памяти героев.
Заявление глав МИД ОДКБ в связи с 80-летием освобождения Беларуси
Главы МИД ОДКБ приняли специальное заявление в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси. Министры отметили, что наша страна одной из первых приняла на себя удар нацистских захватчиков. Стойкость и боевой дух населения Беларуси гитлеровцам сломить не удалось. На борьбу с захватчиками поднялось все население. Главы МИД подчеркнули свою гордость в связи с тем, что за освобождение Беларуси в едином строю с другими народами сражались тысячи представителей стран, входящих сегодня в ОДКБ.
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