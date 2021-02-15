Памятные мероприятия проходят на острове Мужества и Скорби в Минске

Сегодня - 32-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. По случаю Дня памяти к воинам-интернационалистам обратился Президент Александр Лукашенко.



"Беларусь славит живых героев и помнит поименно всех своих сыновей, которые не вернулись с той войны, чтит их память и скорбит вместе с родными и близкими. Вы с честью выполнили свой солдатский долг, как наши отцы и деды - герои Великой Отечественной войны. Сегодня вы сами - ветераны, надежная опора государства и пример для молодежи в служении Родине. Ваша твердая патриотическая позиция помогает сохранить мир и стабильность в стране, цену которым вы знаете, как никто другой" - говорится в обращении.



Сегодня в Минске на острове Мужества и Скорби проходит ежегодное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов. Участие в возложении венков приняли депутаты Палаты представителей, ветераны-афганцы, члены семей погибших воинов-интернационалистов.







Отметим, война в Афганистане затронула жизни 30 тысяч советских семей. 771 белорусский солдат погиб в боях. Их имена увековечены на мемориале на острове Мужества и Скорби.



