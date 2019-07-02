ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Памятные мероприятия проходят в Жодино

Именно 2 июля 75 лет назад город освободили от захватчиков. Сегодня здесь звучат слова признательности ветеранам и молчаливая благодарность тем, кто так и не увидел победную весну. А к монументу матери-патриотки Анастасии Куприяновой сегодня принесли цветы семьи - жители Жодино.

Праздничные мероприятия в Минской области завтра затронут все районные центры. Одной из главных локаций станет Курган Славы. Память погибших почтят и в мемориальном комплексе "Хатынь".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все