Памятные мероприятия проходят в Жодино

Именно 2 июля 75 лет назад город освободили от захватчиков. Сегодня здесь звучат слова признательности ветеранам и молчаливая благодарность тем, кто так и не увидел победную весну. А к монументу матери-патриотки Анастасии Куприяновой сегодня принесли цветы семьи - жители Жодино.



Праздничные мероприятия в Минской области завтра затронут все районные центры. Одной из главных локаций станет Курган Славы. Память погибших почтят и в мемориальном комплексе "Хатынь".