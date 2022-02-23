Памятные мероприятия в День защитников Отечества в Витебске

Я считаю, что любой уважающий себя мужчина должен быть верен своей Родине, защищать Отечество. Потому что мы родились на этой земле, и никто кроме нас этого не сделает.

Владислав Шматков, студент Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова