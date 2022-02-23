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Памятные мероприятия в День защитников Отечества в Витебске

В Витебске на площади Победы состоялось возложение цветов к мемориалу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. В ходе бомбардировок и ожесточенных боев город был практически полностью разрушен. После освобождения его восстанавливали по крупицам.



Я считаю, что любой уважающий себя мужчина должен быть верен своей Родине, защищать Отечество. Потому что мы родились на этой земле, и никто кроме нас этого не сделает.
Владислав Шматков, студент Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова


Памятные мероприятия проходят по всей стране. Также организованы уроки мужества и встречи молодежи с защитниками Отечества разных поколений.

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