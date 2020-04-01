Память, объединяющая поколения. В канун празднования 75-й годовщины Великой Победы Агентство теленовостей запускает новую серию роликов проекта "Беларусь помнит". Каждый мини-фильм - это история о неразрывной связи прошлого и настоящего, о памяти поколения, которое стояло в битве с врагом за мирное небо для всех.



Начали летопись рассказов в Воложине. Там, на площади Свободы, в парке находится мемориальный комплекс, посвященный воинам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам войны в Афганистане. Почитаемые и ранее неизвестные памятные места Отечественной войны - в проекте "Беларусь помнит" (видео).



