Крупный мемориальный комплекс - к 75-летию Победы. Стройка в Светлогорском районе, которая стала действительно народной. Свои силы Беларусь объединила ради сохранения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятный объект появился на месте деревни Ола, которая была зверски сожжена фашистами. Тогда погибли около 2 тысяч человек. По числу жертв трагедия равна 12 Хатыням. На новом мемориале побывала Анна Ковалева (видео).