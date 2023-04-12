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Памятный спецштемпель ко Дню работников радио, телевидения и связи выпускает Минсвязи

Памятный спецштемпель ко Дню работников радио, телевидения и связи выпускает Минсвязи

Министерство связи и информатизации выпускает в обращение памятный спецштемпель "День работников радио, телевидения и связи", который будет использоваться с 18 по 21 апреля 2023 года для проведения специального памятного гашения, пишет БЕЛТА.

К этому событию Белпочта подготовила художественный маркированный конверт с литерной маркой "А". Дизайн спецштемпеля и конверта выполнила Марина Витковская.

Специальное памятное гашение будет проходить на почтамте Минска.

Фото:пресс-служба РУП "Белпочта"

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