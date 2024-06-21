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Памятный знак бойцам пожарной охраны в годы Великой Отечественной войны открыли в Витебском районе

В честь пожарных, проявивших мужество, героизм и стойкость в годы Великой Отечественной войны, в городском поселке Сураж Витебского района открыли памятный знак. Пожарная охрана ликвидировала многочисленные возгорания.

Так, в июле 1941 года спасатели помогали местным жителям сохранять дома, которые разгромили фашисты. Участники митинга возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

На открытие мемориала приглашены и воспитанники молодежного патриотического клуба "Спасатель".

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