Памятный знак погибшим прокурорам открыли в Бресте

К сожалению, с каждым днем информации о тех местах, где фашистские оккупанты уничтожали мирных жителей, становится все больше и больше. Я даже не могу назвать точные цифры, потому что данные обновляются ежедневно. Буквально вчера в Могилевской области мы провели осмотр места происшествия, где фашисты убивали маленьких детей. Просто приходили в деревню, брали детей от 2 до 5 лет - малышей и били головой об угол дома. Убивали целенаправленно. Таких фактов тысячи - печальных и страшных фактов того времени.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси