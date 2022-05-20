3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Памятный знак погибшим прокурорам открыли в Бресте
Памятный знак прокурорам, погибшим в годы войны, открыли в Бресте. На мемориале увековечены имена семнадцати обвинителей, отдавших свои жизни при исполнении служебных обязанностей. Их фамилии установлены при изучении архивных документов. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед отметил важность увековечения памяти героев, павших за свободу своей Родины, а также жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Расследование по делу о геноциде ведется активно, работает большая следственная группа. В ближайшее время в разных регионах запланирован осмотр двадцати восьми мест происшествий, связанных с уничтожением мирного населения в годы войны.
К сожалению, с каждым днем информации о тех местах, где фашистские оккупанты уничтожали мирных жителей, становится все больше и больше. Я даже не могу назвать точные цифры, потому что данные обновляются ежедневно. Буквально вчера в Могилевской области мы провели осмотр места происшествия, где фашисты убивали маленьких детей. Просто приходили в деревню, брали детей от 2 до 5 лет - малышей и били головой об угол дома. Убивали целенаправленно. Таких фактов тысячи - печальных и страшных фактов того времени.
Также Андрей Швед принял присягу у молодых прокурорских работников. Торжественная церемония прошла в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе