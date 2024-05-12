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Памятный знак в память о солдатах, павших на реке Проня во времена Великой Отечественной войны, открыт в Чаусском районе

О значимости сохранения памяти, о подвиге народа в Великой Отечественной войне и о том, как историческая память связывает поколения в канун Дня Победы, рассуждали потомки героев, во время открытия памятного знака в честь погибших в бою на реке Проня.

Дети павших за свой край солдат уверены, что это место теперь точно не будет забыто, и значит, что память о героях будет жить в веках.

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