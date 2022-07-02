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Памятный знак "Живая память благодарных поколений" откроют в Минске 2 июля
В Минске сегодня откроют знак "Живая память благодарных поколений", который посвящен всем воинам, сражавшимся за Великую Победу. Эта инициатива благотворительного фонда Алексея Талая стала общенациональным проектом. Каждый мог внести свой вклад в создание памятного знака. Причем не только материально, но и советскими монетами, которые были использованы для сплава памятника. Всего откликнулись более ста тысяч семей.
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