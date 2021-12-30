Пан-де-хамон или новогодние рецепты венесуэльской кухни

Познакомить с культурными традициями своей страны и подсказать белорусским хозяйкам экзотический рецепт на новогодние праздники. Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционного рождественского блюда Венесуэлы - пан-де-хамона - мясного хлеба - провели для студентов Белорусского государственного университета культуры и искусств. Организовали встречу Посольство Венесуэлы в Беларуси и культурный Центр имени Симона Боливара в Минске.

