Панченко: сегодня в Украине люди живут только политикой

Сегодня в Украине люди живут только политикой, сообщает БЕЛТА.

"В украинском информационном пространстве случился очередной скандал, когда Арестович сказал, что украинский национализм и российский империализм - это сиамские близнецы. Конечно, в Украине и России это заявление очень многим не понравилось. Очень много ненависти в информационном пространстве, и это можно понять - люди умирают. Но заявления о необходимости убивать ничего хорошего не несут", - сказала Диана Панченко.

По мнению журналистки, во всей этой жуткой истории кто-то должен быть умнее. "Я могу очень ответственно говорить, что в целом в российском обществе гораздо меньше политизированности и идеологии. В Украине люди живут только политикой. А в России люди живут своей жизнью. И я бы хотела, чтобы в России, Украине и Беларуси люди думали о простых человеческих вещах, ради которых мы приходим в этот мир. Может быть, тогда это все через какой-то промежуток времени удастся привести в порядок", - добавила она.

Что касается стравливания и конфронтации, то эти вещи ни к чему хорошему не приведут, убеждена Диана Панченко. "На меня часто обижается российская аудитория, когда я говорю, как на самом деле русских ненавидят в Украине. Ведь многие считают, что большинство украинцев хотят примирения и хороших отношений с Россией. Но это не так. Украинцы не хотят мира", - считает журналистка.

