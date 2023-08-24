3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Панченко: сегодня в Украине люди живут только политикой
Сегодня в Украине люди живут только политикой, сообщает БЕЛТА.
"В украинском информационном пространстве случился очередной скандал, когда Арестович сказал, что украинский национализм и российский империализм - это сиамские близнецы. Конечно, в Украине и России это заявление очень многим не понравилось. Очень много ненависти в информационном пространстве, и это можно понять - люди умирают. Но заявления о необходимости убивать ничего хорошего не несут", - сказала Диана Панченко.
По мнению журналистки, во всей этой жуткой истории кто-то должен быть умнее. "Я могу очень ответственно говорить, что в целом в российском обществе гораздо меньше политизированности и идеологии. В Украине люди живут только политикой. А в России люди живут своей жизнью. И я бы хотела, чтобы в России, Украине и Беларуси люди думали о простых человеческих вещах, ради которых мы приходим в этот мир. Может быть, тогда это все через какой-то промежуток времени удастся привести в порядок", - добавила она.
Что касается стравливания и конфронтации, то эти вещи ни к чему хорошему не приведут, убеждена Диана Панченко. "На меня часто обижается российская аудитория, когда я говорю, как на самом деле русских ненавидят в Украине. Ведь многие считают, что большинство украинцев хотят примирения и хороших отношений с Россией. Но это не так. Украинцы не хотят мира", - считает журналистка.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября