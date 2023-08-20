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Панченко: Я очень хорошо знаю технологии, которые сейчас используются в Украине для того, чтобы стравливать страны и друг друга
Особое внимание украинская журналистка Диана Панченко в интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко уделила информационному противоборству - войне за умы людей. Многие государства тратят миллионы на информационные технологии по взращиванию ненависти, в том числе между белорусами и украинцами. В проекте "Главный эфир" специалист оценила масштаб проблемы, удается ли нам противостоять натиску фейков и вбросов против наших стран.
По ее словам, менее чем за 3 часа интервью с Президентом Беларуси, записанное накануне, набрало очень много просмотров - полмиллиона. "Потом демократичный YouTube набросил на него возрастные ограничения, несколько притормозил рост, притом, я подчеркну, это очень важно, YouTube скручивает просмотры. Нам удалось оспорить все. Меньше чем за сутки уже был миллион просмотров, будет гораздо больше, не сомневаюсь, - поделилась она тем, что происходило на видеохостинге. - Тем не менее сегодня, если в поисковике Google или YouTube забить какие-то важные темы и фамилии, которые касаются в первую очередь Беларуси, эти демократичные площадки будут предлагать вам так называемый либеральный или оппозиционный контент. Вам сложно будет найти адекватную информацию. Это просто о той демократии и хваленой западной свободе слова, о которой так модно и принято говорить".
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Я 15 лет в украинских медиа, все 15 лет я наблюдала, как из моей страны делали страну ненависти и не только по отношению, например, к русским, а теперь еще и к белорусам, но и по отношению друг к другу. Я очень хорошо знаю технологии, которые сейчас используются в Украине для того, чтобы стравливать страны и друг друга, потому что лучше для власти, чтобы люди ели друг друга, чем выражали недовольство властью.
Журналистка привела в пример фразу Александра Лукашенко из интервью: "Да никому мы не нужны, кроме нас самих". По ее словам, Президент сказал это, имея в виду, что славянские народы никому не нужны на Западе, кроме нас - украинцев, белорусов и русских. "Сегодня очень много, к сожалению, ошибок, которые приходится исправлять. Я имею в виду государственную политику, которая проводилась в Украине все эти 30 лет", - сказала она.
Я же изучаю рынок и деятельность коллег. Не так уж все плохо, как иногда это принято говорить, в России ив Беларуси с информационной политикой, как некоторым хочется это преподнести. Но, безусловно, есть к чему стремиться, есть над чем работать. Чем, собственно, и занимаемся.
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