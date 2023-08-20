Панченко: Я очень хорошо знаю технологии, которые сейчас используются в Украине для того, чтобы стравливать страны и друг друга

Я 15 лет в украинских медиа, все 15 лет я наблюдала, как из моей страны делали страну ненависти и не только по отношению, например, к русским, а теперь еще и к белорусам, но и по отношению друг к другу. Я очень хорошо знаю технологии, которые сейчас используются в Украине для того, чтобы стравливать страны и друг друга, потому что лучше для власти, чтобы люди ели друг друга, чем выражали недовольство властью.

Диана Панченко