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Пандемия коронавируса может закончиться к июню
Пандемия коронавируса может закончиться к июню, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы и будут соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявили китайские медики. По расчетам специалистов, заболеваемость должна упасть с наступлением теплых месяцев.
Максимальные меры предосторожности в мире
Из-за угрозы распространения COVID-19 отменен стартовый этап чемпионата мира "Ф-1", этап "Формулы-1", закрыты парки Disneyland в США и Франции. Коронавирусом заболел президент Бразилии, на карантин помещен и премьер-министр Канады из-за обнаружения вируса у его супруги. В изоляции оказались норвежские король с королевой. Общенациональный карантин объявлен в Бельгии. Аргентина, как и многие другие страны, прекращает авиасообщение с Европой. Эстония с понедельника закрывает все школы на карантин, а Франция и Австрия еще детсады и университеты.
Беларусь ограничивает проведение массовых мероприятий с международным участием
В Беларуси, по заявлению Минздрава, на сегодня лабораторно коронавирус подтвержден у 21 гражданина. На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными - то есть, вирус еще не выделялся из организма и они не могли никого заразить. До 6 апреля в стране ограничат проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.
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