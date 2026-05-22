"Паника у тех, кому есть чего бояться" - эксперт о совместной тренировке ядерных сил с РФ

Беларусь ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Важное заявление главы государства Александра Лукашенко прозвучало накануне во время совместной с российской стороной тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

Президент Беларуси твердо и четко ответил всем критикам и любителям медийного хайпа: Беларусь не собирается втягиваться в войну с Украиной. Более того, Александр Лукашенко готов встретиться с Владимиром Зеленским и обсудить актуальные вопросы в украинско-белорусских и российских отношениях.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости: ни гражданской, ни военной. А то, что он (Владимир Зеленский - прим.) нас пытается пугать, это не для меня".

Глава государства отметил, что с военной точки зрения никому не надо дополнительные 1,5 тыс. км фронта по границе между Беларусью и Украиной.

"Я не хочу, чтобы эти ребята, которых там ловят и направляют, в том числе, на оборону белорусского участка границы, погибали. Потому что я понимаю, что это такие же люди, как вы. Всех гребут и выставляют эту территориальную оборону против белорусской армии на этой границе. Я не хочу, чтобы они погибали", - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, отметил Президент, в Беларуси хорошо знают оборону украинской границы. "Я не хочу, чтобы там погибали наши люди. Зазря погибали", - подчеркнул он.

Зеленский накануне побывал в городе Славутич, недалеко от границы с Беларусью, и опять использовал язык угроз и запугиваний. На Минск это откровенно не работает. В этом уверены и аналитики, которые оценивают нервную реакцию Запада как отрезвляющую. Кажется, начинают понимать, что военный конфликт с Беларусью для них - знак беды.

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России:

"Недружественные государства начинают очень сильно паниковать. Возникает масса вопросов. Если им можно, значит, остальным нельзя? Надо понимать, что Вооруженные силы, в том числе силы ядерного сдерживания, нужно поддерживать на постоянной основе. В этом нет ничего сверхъестественного. Воспринимают это все по-разному. Вероятно, что очень сильно боятся всего этого те, кому есть чего бояться. Тем, кто не идет против России и Беларуси, против их альянса, бояться в действительности нечего".

Саму же ядерную тренировку Александр Лукашенко оценил положительно - подразделения действуют быстро и организованно. Напомним, что маневры проводились совместно с Российской Федерацией. Президенты двух стран созвонились по видеосвязи с воинскими частями.

Игорь Король, военный аналитик, начальник Брестского отделения Белорусского института стратегических исследований:

"Это плановая тренировка, и она свидетельствует о том, что Вооруженные Силы Беларуси и Вооруженные Силы наших союзников, а именно Российской Федерации, в рамках Договора безопасности Союзного государства готовы применить весь арсенал средств поражения для недопущения агрессии против Союзного государства. Нашим гражданам не стоит волноваться. Эта тренировка говорит о том, что Вооруженные Силы готовы ответить на любые современные вызовы. В сложное время, когда наши соседи все чаще говорят о войне и готовятся к ней непосредственно, мы заявляем, что наш ответ будет быстрым и решительным. Наши подразделения готовы и без каких-либо стеснений и задержек применят тактическое ядерное оружие в случае непосредственной угрозы нашей национальной безопасности и суверенитету как Республики Беларусь, так и Союзного государства в целом".