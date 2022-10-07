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Панорама главных новостей Беларуси и мира

Панорама главных новостей Беларуси и мира

В Беларуси запрещен рост цен, вызовы военной безопасности для Беларуси, Украину не ждут в НАТО, приговор по делу БелаПАН, задержаны работники "Белагро", мировой рекорд в метании диска, Зеленский взорвал интернет.

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