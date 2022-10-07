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Панорама главных новостей Беларуси и мира - смотрите все материалы

Панорама главных новостей Беларуси и мира - смотрите все материалы

Президент на неформальном саммите лидеров СНГ, день рождения В. Путина,директива о недопустимости роста цен, Богданов о моратории на повышение цен, скандал по-латвийски. Обманули! Семья из Эстонии вернулась в Республику Беларусь.

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