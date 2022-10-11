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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 11.10.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 11.10.2022

ОфициальныйвизитЛукашенко в Душанбе,контракты на сумму около 50 млн долларов, почему Беларусь пытаются втянуть в воронку конфликта,депутаты проводят контрольные закупки, большая перезагрузка в сфере агроэкотуризма, вДень матери в Витебске наградили женщин,для лечения детей с ДЦП применяюткосмические технологии

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