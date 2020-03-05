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Панорама Марса с разрешением 1,8 млрд пикселей

С максимальным разрешением в передаче ландшафта. НАСА представило уникальную панораму снимков поверхности Марса. Более тысячи высокотехнологичных фотографий сделал легендарный марсоход Curiosity. 360-градусная панорама района на склоне горы Шарп показана с разрешением 1,8 миллиарда пикселей. Марсоход затратил на съемку в общей сложности более шести с половиной часов.

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