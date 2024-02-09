Пантус: Белорусский военпром выполнил госзаказ на 100 %, несмотря на санкционное давление

С учетом санкционного давления и блокировки по закупкам определенных ПКИ, электронно-компонентной базы в особенности, мы еще в 2021 году приняли для себя принципиальное решение - разработали программу импортозамещения оборонного сектора экономики. Отмечу, что те направления, которые мы выбрали для этого, оказались правильными. По итогам 2023 года мы импортозаместили, изготовили продукции на сумму более 36 млн долларов. Это именно та белорусская продукция, которая изготавливается совместно с предприятиями Министерства промышленности, подключаем, конечно же, и Академию наук.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси