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Пантус: Белорусский военпром выполнил госзаказ на 100 %, несмотря на санкционное давление
Белорусский военпром выполнил госзаказ на 100 процентов, при этом, несмотря на санкционное давление, удалось нарастить и экспорт. Об этом 8 февраля рассказал глава ГВПК во время итоговой коллегии ведомства. Как отметил Дмитрий Пантус, 2023 год был достаточно сложный и напряженный с учетом тех задач, которые стояли перед военно-промышленным комплексом. Вместе с тем он закончился неплохо в части выполнения показателей в собственном развитии и тех задач, которые были поставлены главой государства. Принято решение по освоению новых производств. Военпром получил и целый ряд задач. Особое внимание будет уделено таким направлениям, как ракетостроение и борьба с БПЛА.
С учетом санкционного давления и блокировки по закупкам определенных ПКИ, электронно-компонентной базы в особенности, мы еще в 2021 году приняли для себя принципиальное решение - разработали программу импортозамещения оборонного сектора экономики. Отмечу, что те направления, которые мы выбрали для этого, оказались правильными. По итогам 2023 года мы импортозаместили, изготовили продукции на сумму более 36 млн долларов. Это именно та белорусская продукция, которая изготавливается совместно с предприятиями Министерства промышленности, подключаем, конечно же, и Академию наук.
Кроме того Дмитрий Пантус рассказал, что принято решение о разработке двухмоторного многоцелевого самолета. И к этой работе специалисты уже приступили. Это полностью новая ниша: идет формирование команды, подбор экспертов для конструкторского бюро. Проект планируют реализовать совместно с российскими коллегами.
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