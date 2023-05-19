Пантус: Госкомвоенпром подписал на MILEX контракты на рекордную сумму - $265 млн

Не хочу никого обижать в том плане, что новинок достаточно много, а порядка 150 изделий, деталей, узлов представляются впервые. Это я говорю только за оборонный сектор экономики Республики Беларусь. Очень много новинок, связанных с корректировками, которые были внесены в продукцию военного назначения с учетом конфликтов, с учетом опыта СВО и так далее. Мы на постоянной основе получаем рекомендации, указания от нашего Министерства обороны и совместными усилиями пытаемся сделать так, чтобы изделие на сто процентов соответствовало требованиям наших Вооруженных сил.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси