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Пантус: Госкомвоенпром подписал на MILEX контракты на рекордную сумму - $265 млн

Контракты на рекордную сумму подписал Госкомвоенпром на оружейном салоне MILEX-2023.

За два дня работы выставки есть договоренности на 265 млн долларов, сообщил Дмитрий Пантус. Глава ГВПК отметил, что белорусскими разработками активно интересуются за рубежом. В форуме участвуют 28 официальных делегаций из 19 стран, а в целом - более 30 государств.

Не хочу никого обижать в том плане, что новинок достаточно много, а порядка 150 изделий, деталей, узлов представляются впервые. Это я говорю только за оборонный сектор экономики Республики Беларусь. Очень много новинок, связанных с корректировками, которые были внесены в продукцию военного назначения с учетом конфликтов, с учетом опыта СВО и так далее. Мы на постоянной основе получаем рекомендации, указания от нашего Министерства обороны и совместными усилиями пытаемся сделать так, чтобы изделие на сто процентов соответствовало требованиям наших Вооруженных сил.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси

Не секрет, что наиболее плотные и тесные взаимоотношения у белорусского военпрома с ВПК России. Это и на официальном уровне, и на уровне предприятий. Есть и обоюдная заинтересованность по вопросам кооперации. И как отметил Дмитрий Пантус, на сегодняшний момент реализуется целый ряд совместных крупных проектов, результат которых мы увидим в ближайшее время.

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