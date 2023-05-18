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Пантус: За первый день проведения MILEX-2023 подписаны контракты на $60 млн
Лазер против беспилотников - уникальную разработку представили белорусские производители на выставке MILEX-2023. Впервые показали систему для обнаружения и уничтожения воздушных объектов с комбинированной системой СВЧ и оптики, которая работает в различных спектральных диапазонах в любое время суток и при любых погодных условиях. При этом разработка позволяет обнаруживать беспилотник на предельно малых высотах - распознавать его и уничтожать лазерным боевым модулем.
Поскольку эти системы мобильные, это требует сопровождения источников питания. Чем больше лазер, тем большая электростанция должна ездить, поэтому нужен компромисс. Поэтому большинство стран не гонятся за запредельными мощностями, а используют более точные системы наведения, слежения и прицеливания. Мы занимаемся второй нишей, мы стараемся обнаружить, навести точно и сопровождать цель.
Стоимость разработки - примерно 2,5 миллиона долларов. Система уже получила высокие оценки. Самая лучшая из них - контракт на поставку в одну из стран Ближнего Востока. Во внедрении инновации заинтересовано и Министерство обороны Беларуси.
Напомним, сегодня проходит второй день 11-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2023. О первых итогах оружейного форума рассказал председатель Госвоенпрома Дмитрий Пантус.
После официального открытия мы приступили к основной работе - переговорам. И только за вчерашний день нашими предприятиями было проведено более ста официальных переговоров - на уровне Госвоенпрома, руководителей предприятий. Есть уже и первые успехи. Подписано 2 контракта на сумму 60 миллионов долларов. Новинок достаточно много - порядка 150 изделий, деталей и узлов представлены впервые, и это я говорю только за оборонный сектор экономики Республики Беларусь.
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