Пантус: За первый день проведения MILEX-2023 подписаны контракты на $60 млн

После официального открытия мы приступили к основной работе - переговорам. И только за вчерашний день нашими предприятиями было проведено более ста официальных переговоров - на уровне Госвоенпрома, руководителей предприятий. Есть уже и первые успехи. Подписано 2 контракта на сумму 60 миллионов долларов. Новинок достаточно много - порядка 150 изделий, деталей и узлов представлены впервые, и это я говорю только за оборонный сектор экономики Республики Беларусь.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси