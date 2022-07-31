Папа Римский Франциск готов оставить свой пост по состоянию здоровья. Об этом 85-летний понтифик заявил журналистам после своей недельной поездки в Канаду: "Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, что и раньше". Напомним, последние несколько месяцев Папа Римский Франциск передвигается в кресле-коляске из-за состояния колен. Ранее из-за недуга понтифик отказался от визитов в Конго и Южный Судан. В истории папских правлений отречение от престола - случай исключительный.