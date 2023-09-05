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Папа Римский предположил, кто может стать его преемником

Папа Римский предположил, кто может стать его преемником

Папа Римский Франциск сделал предположение, что его преемником на престоле может стать Иоанн XXIV, пишет БЕЛТА.

На вопрос журналистов о вероятной будущей поездке во Вьетнам Франциск ответил, что поездка в эту страну состоится обязательно, и в случае, если он сам не поедет, то вместо него отправится Иоанн XXIV.

Папа Римский Франциск, которому на данный момент 86 лет, не скрывает, что у него имеются некоторые проблемы со здоровьем. Состояние здоровья мешает ему отправляться в поездки, как раньше. Прошло всего несколько месяцев с того момента, как ему сделали вторую за минувшие два года операцию на брюшной полости.

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