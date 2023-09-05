Папа Римский предположил, кто может стать его преемником

На вопрос журналистов о вероятной будущей поездке во Вьетнам Франциск ответил, что поездка в эту страну состоится обязательно, и в случае, если он сам не поедет, то вместо него отправится Иоанн XXIV.

Папа Римский Франциск, которому на данный момент 86 лет, не скрывает, что у него имеются некоторые проблемы со здоровьем. Состояние здоровья мешает ему отправляться в поездки, как раньше. Прошло всего несколько месяцев с того момента, как ему сделали вторую за минувшие два года операцию на брюшной полости.