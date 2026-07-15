Парабены - зло, гипоаллергенность - не гарантия: назвали топ-9 стереотипов о косметике

Соцсети переполнены советами по уходу за собой. В ток-шоу "Экономическая среда" эксперты разобрали самые устойчивые стереотипы о косметике и разделили их на правду и миф.

1. Натуральный состав всегда является залогом безопасности, а парабены и силиконы на этикетке - абсолютный вред?

Ответ председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елены Моргуновой: "Натуральный состав должен иметь под собой научно обоснованную документальную базу, и на маркировке это должно быть прописано, поэтому природный состав не всегда залог безопасности, есть нюансы".

2. Маркировка" гипоаллергенно" гарантирует, что косметика не вызовет реакции вообще ни у кого?

Ответ заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Светланы Нечай: "Это тоже не совсем правда, потому что есть люди с индивидуальной непереносимостью компонентов".

3. Белорусская косметика хороша только как базовый уход, а для вау-эффекта она не подходит?

Ответ депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члена Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Елены Хили: "Для создания вау-эффекта используется и белорусская косметика в том числе. Сама ее применяю".

4. Импортные и белорусские кремы производятся из одинакового сырья, а переплата идет только за бренд?

Ответ председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елены Моргуновой: "Абсолютно считаю, что это правда. Мы переплачиваем за маркетинг".

5. Аптечная косметика является полноценным лекарством, которое лечит кожу, а обычные кремы бесполезны и работают как плацебо?

Ответ заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Светланы Нечай: "Неправда. Законодательно даже нет такого термина, как "аптечная косметика". Это больше профессиональная косметика с высоким содержанием биологически активных веществ".

6. Белорусским производителям не нужно тратиться на разработку своих формул. Проще и быстрее копировать составы мировых марок?

Ответ депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члена Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Елены Хили: "Не согласна, потому что существуют традиции, и белорусские нужно поддерживать".

7. Сертификаты и стандарты нужны только для экспорта, а для внутреннего рынка требования к косметике минимальны?

Ответ председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елены Моргуновой: "Не согласна. Сертификаты и стандарты подтверждают безопасность товара, поэтому они нужны как для внутреннего рынка, так и для экспорта".

8. Срок годности косметики является формальностью. После его истечения продукт можно использовать еще несколько месяцев?

Ответ заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Светланы Нечай: "Миф. Использовать нужно ровно в пределах сроков годности".

9. Тестер в магазине - идеальный образец, а в запечатанной коробке покупателя ждет товар более низкого качества?

Ответ депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члена Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Елены Хили: "Это неправда. Тестер предполагает наличие того, что находится и в коробке".

За счет чего белорусская косметическая продукция завоевывает новые рынки. Как обеспечивается высокое качество при народной цене. Об этом и не только рассказали гости ток-шоу "Экономическая среда".

Главное фото: magnific.com