Парад команд и сплав на байдарках: фестиваль "Олимпия-2026" объединил молодежь в Воложинском районе

Республиканский фестиваль "Олимпия-2026" объединил работающую молодежь в палаточном городке в урочище Дубы Воложинского района. Командам предстоит соревнование в спортивном "звездном многоборье" и творческом "Космос наш!", который включает конкурс визиток команд, приготовления блюд и новинку - конкурс "Мисс Олимпия".

Минская область в эти дни принимает ежегодный республиканский фестиваль "Олимпия-2026" на берегу Ислочи в Воложинском районе. Здесь собрались 16 команд-участниц со всех регионов Беларуси: активисты Союза молодежи, трудовые коллективы предприятий и ведомств. Слоган 2026 года - "Белорусская женщина - от земли до орбиты".

"Подготовка велась на протяжении последних двух недель. Мы придумывали, как будем представлять наш лагерь, как будем выступать в конкурсных испытаниях, какую новинку преподнесем в этом году. К спортивным состязаниям мы также готовились на основании положения. Было все прописано, и мы смогли заблаговременно подобрать сильный состав команды и подготовиться к той или иной дисциплине", - поделился участник фестиваля Денис Крощенко.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Фестиваль "Олимпия-2026" организовывался в тесном взаимодействии с ребятами, которые уже много лет приезжают, объединяются, встречаются, с пользой проводят время в спортивных состязаниях. Образовательные площадки, которыми наполнена "Олимпия", в последующем дадут импульс тем инициативам, которые на сегодняшний день наша молодежь генерирует".

Спортивно-массовый фестиваль продолжится и 8 августа. Молодежный проект реализовывается с 2004 года, тем самым объединяя инициативную и талантливую молодежь со всей страны.