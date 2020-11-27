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Парад елок в Минске

Парад елок в Минске. Еще одна новогодняя локация уже готова у Комаровского рынка. Здесь "выросла" зеленая красавица. А рядом с ней Дед Мороз и Снегурочка, олени и колесница. На зданиях - гирлянды и поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством.

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