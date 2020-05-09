Парад на День Победы. 19 парадных расчетов, 170 единиц техники и 36 воздушных судов

О готовности техники и, конечно же, настроении самих участников парада. До праздничного парада остается все меньше времени. На протяжении нескольких дней мы рассказывали, как проходила подготовка к этому ответственному событию.



О готовности техники и, конечно же, настроении самих участников парада узнаем у наших корреспондентов Виолетты Соколович и Юрия Шевчука.

Здравствуйте коллеги, телезрители! С праздником! Не скрою, мне очень приятно, что в этот день я здесь, с вами. И, тем более, здесь у стелы вместе с участниками парада. Мы уже отбиваем ритм и чеканим шаг. И наш телевизионный марафон мы начинаем с военной колонны. Наша съемочная группа находится в самом центре, можно сказать, в ее сердце. 3,5 тысячи человек, 19 парадных расчетов, 170 единиц техники и 36 воздушных судов... Я попрошу режиссеров показать репетицию генпрогона.







Конечно, суворовцы, они откроют парад. Команда лицеистов и кадетских училищ, военные в форме прошлых лет, партизаны, десантники, пограничники и спасатели. И, бесспорно, самая красивая часть парада - это женский парадный расчет. В этом году от Министерства обороны и МВД. Последний возглавляет полковник милиции Екатерина Шелегова. Скажу, что знаю Екатерина лично, и мне очень приятно, что она здесь с нами в прямом эфире (видео).



Эту команду составляют представительницы центрального аппарата МВД, столичной милиции и Минской области, департаментов охраны и исполнения наказаний, Академии МВД и внутренних войск. Всего МВД представляет на параде три расчета, как я уже говорила, один - девушки. Кстати, им на параде компанию составляют и девушки Министерства обороны. Замечу, что в белорусской армии более 4 000 женщин. Представительницы прекрасной половины человечества проходят службу в разных видах и войсках. Связь, авиация, десантники и разведчики. И, возвращаясь к торжественному маршу… Еще одна зрелищная часть - это техника. Более 170 единиц будет участвовать в этом году. Какие эмоции переживают люди в форме, и как в унисон бьются живые и механические сердца, расскажет уже мой коллега Юрий Шевчук.



Здравствуйте коллеги, с праздником! Сейчас я нахожусь в центре колонны с техникой. Несмотря на то, что до парада еще около двух часов, готовность здесь 100-процентная. Каждый из водителей боевых машин готов провернуть ключ зажигания и тронуться с места. Но спешить не будем - всему свое время. А пока я подробнее расскажу, какие машины будут представлены в расчетах с техникой.





