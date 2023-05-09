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Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет в присутствии лидеров стран СНГ
Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве. Начало запланировано на 10:00 по московскому времени, сообщает БЕЛТА.
Парад на Красной площади традиционно примет Президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в качестве гостей на параде ожидается присутствие лидеров стран СНГ.
По информации информагентства ТАСС, свое присутствие подтвердили президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьер-министр Армении.
Планируется, что по завершении парада лидеры стран возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.
Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Москву вечером 8 мая накануне Дня Победы.
Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы. "Этот праздник стал символом несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощением всенародного сопротивления нацизму в любых его обличиях, - говорится в поздравлении. - Память о подвиге поколения победителей сквозь время выступает великой объединяющей силой, служит жизненным ориентиром для нас, не знавших ужасов войны и тягот послевоенного восстановления".
Правда Победы и энергия созидания помогают белорусам быть сильнее, обеспечивают надежную защиту и процветание родной земли, уверен глава государства.
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