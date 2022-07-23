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Парад спасателей, водная феерия и концерт - МЧС Беларуси приглашает отпраздновать День пожарной службы
Праздничный парад, плац-концерт, выставка раритетной техники и водная феерия. 23 июля возле Дворца спорта в Минске состоятся праздничные мероприятия, посвященные 169-й годовщине пожарной службы Беларуси. Начало в 10:00. Подразделения МЧС пройдут по проспекту Победителей от площади Свободы до Дворца спорта, после чего состоится парад плавательных средств в акватории Свислочи с показательными выступлениями авиации МЧС. А завершит торжественную часть водная феерия от спасателей. Организаторы праздника подготовили выставку техники, конкурсы и викторины, концерт звезд белорусской эстрады, также для посетителей будут работать тематические зоны "Ярмарка безопасности" и, конечно, полевая кухня.
Торжественные мероприятия по случаю Дня пожарной службы пройдут во всех регионах Беларуси.
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