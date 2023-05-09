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Парад стилизованных автомобилей прошел в Гродно - возглавила колонну легендарная полуторка
В Гродно прошел автопарад стилизованных автомобилей, сообщает БЕЛТА.
Масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы, начались с возложения цветов к памятнику советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Церемонии предшествовал мирный автопарад стилизованных автомобилей.
Возглавила колонну легендарная полуторка, в которой новое молодое поколение патриотов - кадеты Гродненского областного кадетского училища. Мимо сотен гродненцев, собравшихся на праздновании Дня Победы, проехала техника, экспозиции которой символично и трогательно отразили важные этапы 1940-х.
Фото: Леонида Щеглова
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