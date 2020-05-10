Парад в белорусской столице вызвал огромный резонанс по всему миру

И этоне просто слова. Судя по реакции, многие до конца не верили, что Беларусь проведет его в этот знаковый майский день.Но ведь иначе и быть не могло! Наверное, самый точный аргумент мы слышали от Президента еще на прошлой неделе: "Мы не можем отменить парад. Они умирали ради нас". И да, откровенное и честное решение почтить память своих героев в День Победы стало новостью номер один для очень многих СМИ.



Прямую трансляцию парада Победы из Минска смотрели более чем в 80 странах. Среди них Россия, Украина, Германия, Израиль, Литва, Польша, Латвия, Азербайджан, Молдова и другие. Наш парад в прямой YouTube-трансляции показал и ведущий международный телеканал Евроньюс. В онлайн-режиме за торжествами в Минске наблюдали зрители казахстанского "Хабара", армянского "Кентрона", украинского "Интера", узбекского телеканала "УзрепортТВ".







Наш парад Победы показал и крупнейший прибалтийский информационный портал "Делфи". На десятки стран мира сигнал Белтелерадиокомпании транслировал и Европейский Вещательный Союз. В течение всего дня сюжеты о минском параде выходили в выпусках новостей различных телеканалов планеты.



Большой интерес прямая трансляция вызвала и у интернет-аудитории. На официальном сайте и в мобильном приложении Белтелерадиокомпании, телеканала "Беларусь 24", а также в социальных сетях и на YouTube-канале Агентства теленовостей на данный момент более 400 тысяч просмотров. И это только у нас, а ведь есть еще и наши коллеги с других белорусских телеканалов, которые также забирали нашу трансляцию. Кадры из Минска собрали у экранов зрителей всех возрастов и самых разных национальностей. И под впечатлением, кажется, остались все без исключения: от простых жителей до медийных персон.



Ну а под YouTube-версиями парада просто взрыв в комментариях. По-другому даже сложно сказать. Десятки тысяч отзывов, благодарностей, поздравлений и пожеланий, которые до сих пор продолжают поступать. И, судя по всему, писать их будут еще долго. На странице "Фейсбук" того же Евроньюс пост с трансляцией белорусского парада собрал уже около 35 тысяч комментариев, более 100 тысяч лайков, почти 60 тысяч пользователей поделились трансляцией в своих лентах. А общее число просмотров – почти четыре с половиной миллиона.Кстати, стоит заглянуть на эту страницу. Во-первых, чтобы убедиться в том, что кадры из Минска действительно вызвали серьезный отклик интернациональной аудитории. А еще, как говорится, познать в сравнении.



Примерно в одно время с трансляцией парада тут же, рядом, на Евроньюс была размещена новость о том, что в ЕС отметили День Европы. Всего 34 лайка. Как говорится, почувствуйте разницу. Ну и совсем не лишний повод почувствовать гордость за страну. Показать все комментарии мы просто не сможем - не хватит эфирного времени. А потому советуем самим зайти и прочесть. Ведь отдельные СМИ и блогеры, поверьте, вам никогда о них не расскажут.







Множество поздравлений с 75-летием Великой Победы поступило в адрес Президента Беларуси от лидеров других государств, известных политических и общественных деятелей. Кроме пожеланий мира и процветания в каждой телеграмме слова глубокой благодарности и признательности всем ветеранам. В числе первых пришло поздравление от Президента России Владимира Путина.



Священной датой, которая навсегда останется в истории как символ сплоченности и беспримерного подвига народов в борьбе с фашистской агрессией, назвал 9 мая 1945 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.







С праздником, который действительно дорог нам всем, Президента и народ Беларуси поздравил глава Азербайджана Ильхам Алиев.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул важный факт: Великая Победа была достигнута благодаря мужеству, героизму, сплоченности и самоотверженному труду всех народов Советского Союза.



Поздравлений в Минск пришло очень много. Всех не перечесть, скажем лишь, что телеграммы с теплыми словами прислали в том числе лидеры Армении, Кыргызстана, Молдовы, Туркменистана и Сирии.

