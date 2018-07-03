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Парад войск Минского гарнизона и представление "Мой родны кут"

Парад войск Минского гарнизона и представление "Мой родны кут"

Смотрите прямую трансляцию на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" и нашем сайте tvr.by.

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