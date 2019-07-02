Парадный расчет. Что скрывается за красивым плац-концертом?

Чтобы завтра предстать во всей красе и продемонстрировать боевую выправку, все эти дни на плацу военной комендатуры и в центре Минска усиленно тренируются пешие парадные расчеты, а также сводная рота почетного караула. Именно их выступление и завершит торжественное прохождение колонн. Так ли легко чеканить шаг и синхронно выполнять фигуры? Что скрывается за красивым плац-концертом? Расскажет рубрика "Парадный расчет".

Это больше похоже на действие машин или роботов.

Сложные и четкие движения сводной роты почетного караула - визитная карточка каждого белорусского парада. Выступление этих военнослужащих часто называют концертом, который каждый год наполняется новыми оригинальными приемами и элементами.

Сводная рота почетного караула на параде представлена элитой штатных подразделений Вооруженных сил, Пограничного комитета и внутренних войск МВД. В плац-концерте задействовано 108 военнослужащих, а также 7 солистов - военные виртуозы, выполняющие особо сложные фигуры с карабином – это элита среди роты почетного караула.

Высокий рост, хорошие внешние и физические данные - это главный критерий отбора в роту почетного караула



Здесь не встретишь бойца ниже 180 см. Высокий рост, хорошие внешние и физические данные – это главный критерий отбора в роту почетного караула. Нет такой погоды, в которой они не выстояли с достоинством.



За этими красивыми и слаженными движениями месяцы упорной подготовки. И все это ради 7 красочных минут выступления на параде. Заставить двигаться каждого как одно единое целое - вот главная задача таких репетиций. Если отличился хоть один, фигура вмиг теряет свой шарм.



Заставить двигаться каждого как одно единое целое - вот главная задача таких репетиций