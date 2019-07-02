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Парадный расчет. Что скрывается за красивым плац-концертом?
Чтобы завтра предстать во всей красе и продемонстрировать боевую выправку, все эти дни на плацу военной комендатуры и в центре Минска усиленно тренируются пешие парадные расчеты, а также сводная рота почетного караула. Именно их выступление и завершит торжественное прохождение колонн. Так ли легко чеканить шаг и синхронно выполнять фигуры? Что скрывается за красивым плац-концертом? Расскажет рубрика "Парадный расчет".
Это больше похоже на действие машин или роботов.
Сложные и четкие движения сводной роты почетного караула - визитная карточка каждого белорусского парада. Выступление этих военнослужащих часто называют концертом, который каждый год наполняется новыми оригинальными приемами и элементами.
Сводная рота почетного караула на параде представлена элитой штатных подразделений Вооруженных сил, Пограничного комитета и внутренних войск МВД. В плац-концерте задействовано 108 военнослужащих, а также 7 солистов - военные виртуозы, выполняющие особо сложные фигуры с карабином – это элита среди роты почетного караула.
Высокий рост, хорошие внешние и физические данные - это главный критерий отбора в роту почетного караула
Здесь не встретишь бойца ниже 180 см. Высокий рост, хорошие внешние и физические данные – это главный критерий отбора в роту почетного караула. Нет такой погоды, в которой они не выстояли с достоинством.
За этими красивыми и слаженными движениями месяцы упорной подготовки. И все это ради 7 красочных минут выступления на параде. Заставить двигаться каждого как одно единое целое - вот главная задача таких репетиций. Если отличился хоть один, фигура вмиг теряет свой шарм.
Заставить двигаться каждого как одно единое целое - вот главная задача таких репетиций
В руках у военнослужащих самозарядный карабин Симонова образца победного 1945 года. Он уже давно снят с производства и вооружения, но остается главным атрибутом роты почетного караула. Они до судорог тянут носок и печатают шаг, в этом году рота почетного караула завершает большой парад, что накладывает на их выступление особую ответственность.
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