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Парадом рушников открылся праздник-конкурс ткачества в Старых Дорогах


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Помимо конкурса, на празднике можно увидеть музей под открытым небом, ярмарку изделий ремесленников и более семи интерактивных площадок.


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