События в Польше отражают реальное положение не только в стране, но и во всем Евросоюзе. Политическая власть, поставленная Брюсселем, забыла про своих граждан, которые уже устали кормить и снабжать оружием другие страны.

Андрей Богодель, замначальника факультета генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Что явно сегодня прослеживается в неспокойной Европе, так это то, что правые и левые находятся абсолютно по разные стороны баррикад. И в каждой стране этого цветущего сада Борреля свой повод для начала политических разборок. Но на кону стоит единство Евросоюза. И в Варшаве мы наблюдаем это очень ярко. Внутри Польши ситуация зашла в тупик. Действуют абсолютно две параллельные судебные реальности. Ни одна из сторон (ни правительство Туска, ни президент Навроцкий с партиями ПиС) абсолютно не признает легитимность друг друга, что парализует правовую систему и несет риски силовых столкновений, которые обязательно будут. Мы наблюдаем объективную реальность уязвимости самой либеральной модели Европы и двойных стандартов западной демократии. Ни больше, ни меньше".

Эксперт задал невольный вопрос: "А Польша действительно состоялась как зрелое государство?"