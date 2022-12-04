Паралимпийский комитет Беларуси направит письмо в МОК

Судебные иски белорусские паралимпийцы также направили в Европейский суд по правам человека. "Ждем какой-то реакции. Естественно, все ждут, когда урегулируется эта политическая ситуация и все вернутся к нормальной спортивной жизни. Но ребята не останавливаются - на повестке празднование Дня инвалидов. Это есть свидетельство того, что люди с инвалидностью ставят перед собой высокие идеалы и цели, еще бы - они отмечены учреждением Международного дня инвалидов. Целью наших праздничных мероприятий будет каким-то образом стимулировать ребят продолжать заниматься. Я в Берлине находился несколько раз на паралимпийской ассамблее, в кулуарах везде идут разговоры, что в отношении паралимпийского комитета, возможно, останутся санкции, а вот спортсменов нужно допускать до соревнований. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс на саммите G20 на Бали также сказал, что недопустимо использовать спорт как политическое оружие для того, чтобы разъединять страны. Этого не должно быть. По его мнению, все спортсмены должны участвовать в соревнованиях, в том числе из конфликтующих государств или находящихся в состоянии войны. Но пока Международный паралимпийский комитет никак на это не реагирует. А мы принимаем все меры, направленные на защиту чести и достоинства наших спортсменов. В этом нам активно помогают и оказывают методическую и практическую поддержку госорганы", - проинформировал генсек.