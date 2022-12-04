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Паралимпийский комитет Беларуси направит письмо в МОК
Паралимпийский комитет Беларуси планирует создать письмо-воззвание к Международному олимпийскому комитету и отправить его на имя президента МОК Томаса Баха. Об этомБелТА сообщил генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко.
Ранее Паралимпийский комитет Беларуси направил апелляцию в трибунал Международного паралимпийского комитета (IРC) по поводу неправомерного решения о приостановлении членства Беларуси в IPC.
Судебные иски белорусские паралимпийцы также направили в Европейский суд по правам человека. "Ждем какой-то реакции. Естественно, все ждут, когда урегулируется эта политическая ситуация и все вернутся к нормальной спортивной жизни. Но ребята не останавливаются - на повестке празднование Дня инвалидов. Это есть свидетельство того, что люди с инвалидностью ставят перед собой высокие идеалы и цели, еще бы - они отмечены учреждением Международного дня инвалидов. Целью наших праздничных мероприятий будет каким-то образом стимулировать ребят продолжать заниматься. Я в Берлине находился несколько раз на паралимпийской ассамблее, в кулуарах везде идут разговоры, что в отношении паралимпийского комитета, возможно, останутся санкции, а вот спортсменов нужно допускать до соревнований. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс на саммите G20 на Бали также сказал, что недопустимо использовать спорт как политическое оружие для того, чтобы разъединять страны. Этого не должно быть. По его мнению, все спортсмены должны участвовать в соревнованиях, в том числе из конфликтующих государств или находящихся в состоянии войны. Но пока Международный паралимпийский комитет никак на это не реагирует. А мы принимаем все меры, направленные на защиту чести и достоинства наших спортсменов. В этом нам активно помогают и оказывают методическую и практическую поддержку госорганы", - проинформировал генсек.
Он добавил, что в истории были еще случаи отстранения спортсменов от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде. "Когда была осуждена политика апартеида Южно-Африканской Республики, тогда их олимпийцы и паралимпийцы были на два цикла отстранены от игр. После избрания Нельсона Манделы новым президентом ситуация изменилась, и все вернулось. Я знаю случаи, когда были отстранены россияне и мы, я говорю сейчас про теннисную федерацию. И вот создали третий прецедент на примере паралимпийского комитета", - заключил Николай Шудейко.
Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
Фото:БелТА
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