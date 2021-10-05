Параллельно с вакцинацией против COVID-19 в Беларуси идет иммунизация против гриппа

Параллельно в стране идет иммунизация против гриппа. Прививки до конца года планируют получить не менее 40 % населения. Вакцинация проходит не только на базе медучреждений: для удобства граждан работают выездные бригады. Они посещают предприятия и организации, детские сады, школы. Укол можно сделать бесплатно, либо за свои средства: на выбор два препарата.